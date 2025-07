Sbardella e la bufera giudiziaria su Galvagno e Amato: «FdI non farà sconti a nessuno»

Il caso

Per la prima volta parla il commissario dei meloniani in Sicilia

Che dentro Fratelli d’Italia ci sia tensione è dettata anche dal fatto che dopo giorni di silenzio, il commissario regionale del partino in Sicilia Luca Sbardella ha affidato all’Ansa una dichiarazione nella quale lancia segnali chiarissimi sia a Gaetano Galvagno che a Elvira Amata, i due esponenti di punta indagati dalla Procura di Palermo anche per corruzione: «Il partito non farà sconti a nessuno».

«A livello nazionale – ha detto Sbardella – stiamo studiando il caso che coinvolge Gaetano Galvagno ed Elvira Amata, girano carte in maniera non regolare: questo genera tristezza. Stiamo cercando di capire i fatti, non vogliamo sostituirci ai giudici che cercano i reati, noi valutiamo i comportamenti anche se non si configurano reati. Siamo rigorosi e non facciamo sconti».

Sbardella ha anche spiegato di avere parlato della vicenda anche con il presidente Schifani: «Sento il presidente della Regione siciliana Renato Schifani su mille aspetti, l’interlocuzione è continua. Abbiamo accennato anche alla vicenda dell’indagine della Procura di Palermo, ma sono aspetti delicati».

«Leggo sulla stampa – ha aggiunto Sbardella – delle cose che non ritrovo nelle carte che informalmente ho ricevuto, non so se siano ricostruzioni giornalistiche o fatti avvalorati da indagini. Credo che nemmeno gli indagati abbiano documenti a disposizione. Se avessimo un quadro certo come partito potemmo prendere decisioni anche prima delle decisioni della Procura».