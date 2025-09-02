Schianto mortale sulla Statale 189 a Lercara: le due vittime sono padre e figlio, Gaetano e Tommaso Catalano

l'incidente

I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica

Incidente mortale sulla statale 189 Valle del Platani. Nello scontro tra due veicoli sono morte due persone. Al momento è chiusa la strada statale al chilometro 7 ed in entrambe le direzioni, in località Lercara Friddi (PA). Sul posto ci sono i carabinieri, il personale del 118 e le squadre Anas.

Nello scontro frontale sono morti Gaetano e Tommaso Catalano, padre e figlio, di 68 e 39 anni. Il primo nato a Lercara Friddi, il secondo a Palazzo Adriano. L’incidente ha coinvolto una Bmw e una Peugeot. Il conducente dell’altra auto, 58 anni, di Mussomeli, è rimasto illeso.