l'incidente
Schianto mortale sulla Statale 189 a Lercara: le due vittime sono padre e figlio, Gaetano e Tommaso Catalano
I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica
Incidente mortale sulla statale 189 Valle del Platani. Nello scontro tra due veicoli sono morte due persone. Al momento è chiusa la strada statale al chilometro 7 ed in entrambe le direzioni, in località Lercara Friddi (PA). Sul posto ci sono i carabinieri, il personale del 118 e le squadre Anas.
Nello scontro frontale sono morti Gaetano e Tommaso Catalano, padre e figlio, di 68 e 39 anni. Il primo nato a Lercara Friddi, il secondo a Palazzo Adriano. L’incidente ha coinvolto una Bmw e una Peugeot. Il conducente dell’altra auto, 58 anni, di Mussomeli, è rimasto illeso.
Secondo le prime informazioni, per cause ancora da accertare, nei pressi di Lercara Friddi, si sarebbero scontrate una Bmw e una Peugeot. Nell’impatto violentissimo, ad avere la peggio sarebbero stati proprio padre e figlio, mentre l’uomo alla guida dell’altra vettura sarebbe rimasto illeso. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine e ai sanitari del 118, anche le squadre di Anas per la gestione della viabilità.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA