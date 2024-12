Schifani: «Nel 2025 gestiremo 18 miliardi. Recuperata l’intera disponibilità Po-Fesr»

Palermo

Il presidente della Regione è diretto a Roma per incontrare il ministro della Salute per un accordo da 800 milioni

«Il 2025 sarà un anno strategico e impegnativo, gestiremo 18 miliardi di euro per 7 programmi, di cui 5 miliardi del Po Fesr. La grande sfida è, non solo ottenere somme extra-regionali ma spenderle e saperle rendicontare, un tema tecnico che si intreccia con l’azione di governo». Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, in apertura dell’evento di chiusura dei programmi Po Fesr Sicilia e Eni Italia-Tunisia 2014-2020, in corso al marina convention center del molo trapezoidale.