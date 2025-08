Scontro tra pullman e ambulift nella zona imbarchi dell’aeroporto di Palermo: non ci sono feriti ma è polemica sicurezza

l'incidente

Un mezzo trasportava passeggeri in partenza, l'altro alcuni disabili sa portare a bordo

Incidente nella zona dell’imbarco nello scalo Falcone Borsellino, a Palermo tra un pullman che trasportava i passeggeri all’aereo e un ambulift, il mezzo conm a bordo dieci disabili in transito nello scalo. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia, i carabinieri, i medici in servizio nell’aeroporto. Qualche passeggero è rimasto contuso, ma non si registrano feriti gravi.

I sindacati a luglio avevano denunciato il pesante carico di lavoro dei dipendenti della azienda Gh. «Una situazione che sta generando in un significativo aumento dello stress lavorativo, compromettendo non solo il benessere psicofisico dei lavoratori, ma anche la qualità e l’efficienza dell’attività lavorativa complessiva. In particolare, si evidenziano l’aumento vertiginoso del volume delle attività, turni prolungati spesso modificati, assenza di pause adeguate e recuperi psicofisici», avevano denunciato Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Legea in una nota inviata al prefetto e ai vertici dell’azienda Gh e alla Gesap. I sindacati avevano proclamato lo stato di agitazione.

