Scontro tra un’auto e un ciclomotore nel Palermitano, una vittima

Cronaca

L'incidente è avvenuto sulla statale di Campofelice di Roccella

Un motociclista di 60 anni è morto in un incidente stradale si è verificato sulla strada statale di Campofelice di Roccella, in prossimità di una stazione di servizio. A scontrarsi sono stati una Fiat 500 e un ciclomotore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, personale del 118 e i carabinieri che stanno eseguendo i rilievi e indagano sull’incidente. Il traffico – rende noto Anas – è al momento rallentato su tratto della strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, al km 202,600 ed in direzione Trapani.

