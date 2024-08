Scuola, al via in Sicilia le immissioni in ruolo dei docenti

Istruzione

Al via la procedura delle immissioni in ruolo 2024 in Sicilia del personale docente dopo la pubblicazione dei contingenti e delle istruzioni operative, da domani e fino al 12 agosto sarà possibile effettuare la scelta della provincia e successivamente, probabilmente il 16 agosto, la scelta delle sedi.«In Sicilia – dicono Adriano Rizza e Fabio Cirino, rispettivamente segretario generale e regionale della FLC Cgil Sicilia – il contingente prevede solo 1.846 posti dei 45.124 previsti a livello nazionale su una disponibilità totale più ampia di circa 62.393 posti. La differenza tra contingente autorizzato (45.124) e posti vacanti disponibili (62.393) è dovuta alla scelta del ministro Valditara di attivare e autorizzare un secondo concorso Pnrr nel prossimo autunno, ancor prima di aspettare l’esito delle immissioni in ruolo di quest’anno».