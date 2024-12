Sentenza Open Arms, per giuristi democratici è stato “un atto politico”

Processi

"A nostro giudizio - dice Armando Sorrentino - il sequestro di persona si configura anche per un breve periodo. Per questo la sentenza di assoluzione non ci appare convincente"

Quello del ministro Matteo Salvini è stato valutato dai giudici di Palermo come un «atto politico». E come tale non può essere sottoposto alla giustizia penale. Sul percorso decisionale seguito dal tribunale di Palermo, che ha assolto Salvini dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio, giuristi e parti civili si ritrovano d’accordo. Diversi sono invece i giudizi sul merito della decisione sul caso della Open Arms.

«Il tribunale – dice Armando Sorrentino, parte civile per l’associazione dei giuristi democratici – ha seguito una strada impervia. La sentenza non mi trova d’accordo su un punto cruciale: quello di Salvini fu solo all’inizio un atto politico ma poi assunse il profilo di un atto amministrativo. Fu lui, in solitudine e malgrado gli ammonimenti dell’allora presidente Giuseppe Conte, a fermare gli sbarchi fino al sequestro della nave da parte della Procura di Agrigento. Per lo sbarco dei minori non accompagnati c’era già stata invece una decisione del Tar. A nostro giudizio – aggiunge Sorrentino – il sequestro di persona si configura anche per un breve periodo. Per questo la sentenza di assoluzione non ci appare convincente. Il caso poi va inquadrato in un contesto allarmante. Uno dei magistrati della Procura è stato oggetto di pesanti minacce».