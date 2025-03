Sette anni di carcere al piromane che distrusse 85 ettari del bosco di Casaboli

la sentenza

Il rogo fu appiccato nel 2020 a Monreale e ridusse in cenere macchia mediterranea, conifere e latifoglie

Il Tribunale di Palermo ha condannato a 7 anni di reclusione, con l’aggravante del danno grave e persistente all’ambiente, al risarcimento alle parti civili ed al pagamento delle spese legali, un uomo accusato di avere appiccato l’incendio, nell’agosto 2020, nel bosco di Casaboli, vicino Monreale, demanio dello Stato e zona di protezione speciale. Nel rogo sono andati in fumo 85 ettari di macchia mediterranea ed un bosco di conifere e latifoglie.