Si stava per lanciare da un viadotto sulla Palermo Sciacca: salvato in extremis dalla Polizia

Aveva già oltrepassato il guard rail: poi l'intervento

Gli agenti di polizia hanno salvato un uomo che poco prima di Natale aveva tentato di lanciarsi nel vuoto da un cavalcavia della strada statale Palermo-Sciacca. Una telefonata al 112 ha fatto scattare i soccorsi. Le volanti sono arrivate in territorio di Altofonte e qui hanno trovato l’uomo che aveva superato le barriere e stava per gettarsi nel vuoto.«Un intervento molto delicato durato oltre 40 minuti – dice Giovanni Assenzio, segretario provinciale Uil polizia di Stato Palermo – che ha consentito, grazie alla professionalità e umanità dei componenti di una volante della polizia di Stato, di salvare un uomo». Quaranta minuti drammatici, durante i quali i poliziotti sono riusciti a guadagnare la fiducia dell’uomo. Infine i componenti della volante sono riusciti ad avvicinarsi quanto è bastato per scavalcare anche loro la recinzione salvare l’uomo in lacrime, poi affidato agli operatori del 118«La Uil polizia Palermo – ha aggiunto Assenzio – esprime la profonda gratitudine ai componenti tutti della volante intervenuta. Tali operazioni richiedono una preparazione particolare per la quale i componenti della Polizia di Stato sono appositamente formati. Bisogna saper affrontare ogni momento di un evento drammatico in cui la vita umana è veramente appesa a un filo».

