l'incidente
Si tuffa dal gommone, finisce tra le eliche e muore: tragedia a Mondello
I suoi amici hanno provato a soccorrerlo portandolo sul molo ma è spirato a causa della grave emorragia
Tragedia a Mondello dove un giovane si è tuffato dal gommone finendo sull’elica del natanteche gli ha provocato gravissime ferite al torace: il giovane Simone La Torre di 23 anni è morto poco dopo. Gli amici che erano con lui sull’imbarcazione hanno tentato di soccorrerlo e lo hanno portato al molo. Sono intervenuti la polizia, la guardia di finanza e la capitaneria di porto che hanno affidato il ragazzo ai sanitari del 118. Le sue condizioni erano però gravissime. Aveva perso molto sangue.
Secondo una prima ricostruzione il ragazzo sarebbe stato seduto a cavalcioni sul bordo del gommone e avrebbe perso l’equilibrio, cadendo in acqua vicino alle eliche del motore che lo hanno poi ferito a morte. E’ la ricostruzione fatta dalla Capitaneria sulla base del racconto degli amici che erano con lui sull’imbarcazione. I ragazzi, che avevano noleggiato il gommone, hanno ripescato il corpo del ragazzo e l’hanno portato a riva. Inutili i soccorsi del 118. Il natante è stato sequestrato e sull’incidente ha aperto una inchiesta la Procura di Palermo.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA