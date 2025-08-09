Si tuffa dal gommone, finisce tra le eliche e muore: tragedia a Mondello

l'incidente

I suoi amici hanno provato a soccorrerlo portandolo sul molo ma è spirato a causa della grave emorragia

Tragedia a Mondello dove un giovane si è tuffato dal gommone finendo sull’elica del natanteche gli ha provocato gravissime ferite al torace: il giovane Simone La Torre di 23 anni è morto poco dopo. Gli amici che erano con lui sull’imbarcazione hanno tentato di soccorrerlo e lo hanno portato al molo. Sono intervenuti la polizia, la guardia di finanza e la capitaneria di porto che hanno affidato il ragazzo ai sanitari del 118. Le sue condizioni erano però gravissime. Aveva perso molto sangue.