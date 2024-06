Sias, pioggia caduta a maggio non riduce l’emergenza idrica in Sicilia

Rilevamento

"Le speranze di bissare gli eccezionali apporti del mese di maggio del 2023 sono così rimaste deluse"

«La pioggia caduta a maggio interrompe la serie di mesi con precipitazioni inferiori alla media, ma non riducono il deficit accumulato nei mesi scorsi. La media regionale della precipitazione mensile è risultata pari a 47 millimetri circa, nettamente superiore alla norma del periodo 2003-2022 che risulta pari a 17 millimetri circa». E’ quanto emerge dall’analisi del Servizio agrometeorologico siciliano (Sias) sulla base dei dati raccolti dalle stazioni di rilevamento.