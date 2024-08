Siccità a Palermo, la Regione annuncia un ulteriore stanziamento da 2,6 milioni

la crisi

Dalla manovra appena approvata all'Ars arrivano altre risorse di Protezione civile per contrastare la crisi idrica. Interventi al lago di Piana degli Albanesi, Castronovo, Gangi, Monreale

Per “migliorare e potenziare le risorse idriche nella provincia di Palermo” la Regione Siciliana, tramite il dipartimento della Protezione Civile, ha finanziato ulteriori interventi per 2,6 milioni di euro. I progetti autorizzati all’Ati di Palermo saranno realizzati con le risorse regionali stanziate nella manovra finanziaria di inizio luglio e rientrano nel Piano di interventi approvato dalla cabina di regia per l’emergenza idrica, presieduta dal presidente della Regione Renato Schifani e coordinata da Salvo Cocina, capo della Protezione civile siciliana. E si aggiungono a quelli già finanziati e in corso con fondi statali.

Gli interventi finanziati