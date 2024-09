Siccità, Schifani: «Cercheremo di realizzare i dissalatori entro la prossima estate»

In Sicilia

“Il nostro obiettivo è quello di realizzare i dissalatori entro l’estate dell’anno prossimo, altrimenti si perderebbe una scommessa che non possiamo perdere. Confidiamo sulla struttura del commissario per l’ermegenza idrica per gestire i nostri 100 milioni di euro, noi collaboreremo e vigileremo affinché i tempi siano rispettati. Non possiamo rischiare distrazioni”. Lo ha detto il Presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, intervenendo a Tgcom24. Ieri, nella riunione del pomeriggio, cui hanno partecipato, tra gli altri, il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, il viceministro all’Ambiente Vannia Gava, il sottosegretario all’Agricoltura Luigi D’Eramo e il sottosegretario di Stato al Dipe Alessandro Morelli “si è deciso di affidare pieni poteri al commissario straordinario nazionale per interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, Nicola Dell’Acqua, per procedere all’acquisizione e all’installazione di dissalatori e attuare le misure necessarie per fronteggiare l’emergenza”, spiega il ministero. Questo consentirà di dimezzare i tempi della procedura. Spesa prevista circa 100 milioni di euro.

“Ci sono dissalatori che ho trovato abbandonati da 14 anni, come a Porto Empedocle, Trapani e Gela. Perché 14 anni fa chi era al governo aveva detto che costavano troppo e quindi sono in disuso e dobbiamo ripristinarli, ma per riuscirci occorre lavorare da subito. Cerco di lavorare al meglio. Non ho fatto un giorno di ferie, ma non me ne pento perché sono stato vicino ai siciliani e alle loro esigenze”, ha aggiunto Schifani. “A breve attiveremo il contratto per l’esecuzione di ripristino dell’intera rete idrica di Agrigento. I fondi ci sono, perché dobbiamo fare di tutto per sopperire a deficienze del passato”.