Sicurezza e lavoro etico in Sicilia: Consulenti del lavoro in aiuto delle imprese

La nuova sfida

Protocollo con l’Inps per contatti serrati fra professionisti e uffici e sinergia con l’Inail

La Consulta regionale dei Consulenti del lavoro della Sicilia scende in campo per diffondere la cultura del lavoro etico e legale e per aiutare le imprese a migliorare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e ad applicare correttamente i contratti di categoria. Lo fa con nuove iniziative mirate alla legalità e attuate d’intesa con le istituzioni, che saranno presentate domani, 5 dicembre, alle ore 10, a Sciacca, presso “La Reggia di Kokalos”, in via Boccone, 9, in occasione dell’ottava edizione del “Premio Giovanni Cumbo” che sarà conferito a 8 consulenti che hanno completato 40 anni di carriera, al migliore giovane che ha superato l’ultimo esame di abilitazione alla professione e ai 45 giovani neoiscritti all’albo professionale.

In particolare, il neopresidente della Consulta regionale, Giuseppe Carambia, e il direttore regionale dell’Inps, Sergio Saltalamacchia, sottoscriveranno un protocollo d’intesa che prevede il rafforzamento dei canali diretti di comunicazione fra i consulenti del lavoro e gli uffici dell’Istituto di previdenza, la costituzione all’interno di ogni sede provinciale Inps di nuclei di funzionari dedicati a rispondere in tempi brevi alle istanze e segnalazioni dei professionisti e la risoluzione entro i tre giorni, un tempo record, di eventuali problematiche rilevate dall’Inps per il rilascio del Durc, uno degli strumenti fondamentali per verificare la regolarità dei comportamenti delle aziende. Ma saranno definite anche sinergie con l’Inail e si farà pure ricorso all’Intelligenza Artificiale, il cui modello, “Clia”, sarà presentato domani.