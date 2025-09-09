Slitta ancora la nomina del presidente dell’Ast: nulla da fare (per il momento) per Luigi Genovese

Trasporti

L'assemblea rimane aperta e la nomina potrebbe essere fatta in settimana

Slitta ancora una volta la nomina del presidente dell’Ast, l’azienda di trasporti siciliana. L’assemblea dei soci convocata per oggi è andata a vuoto, nulla da fare per Luigi Genovese, candidato al ruolo, che si è presentato in azienda per poi lasciare l’ufficio poco dopo. Da quanto trapela, l’assemblea rimane aperta e la nomina potrebbe essere fatta in settimana.

Successivamente, si è appreso da fonti di Palazzo d’Orleans, che rimane Luigi Genovese il nome indicato dal governo regionale per la presidenza dell’Ast.

