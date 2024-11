Sostanze chimiche nella rete fognaria a Carini: controlli

Nel Palermitano

Sono stati i residenti a segnalare i cattivi odori

Vigili del fuoco, tecnici dell’Arpa e del Comune sono dalla scorsa notte a Carini (Palermo) per controlli nella rete fognaria tra la via Campania e Corso Italia. I residenti hanno segnalato la presenza di cattivo odore, pare benzina o qualche altra sostanza che sta ammorbando l’aria. Si ipotizza uno sversamento di sostanze illecite. Oppure si potrebbe anche trattare di qualche perdita proveniente da una cisterna di carburante. Al momento si parla di «materiale chimico non identificato». Per tutta la notte i vigili del fuoco hanno monitorato la situazione e i controlli proseguono.

