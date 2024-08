Sovraffollamento al carcere Pagliarelli, la visita del vicepresidente della Camera Mulè

L'ispezione

Nell'istituto penitenziario di Palermo 200 detenuti in più rispetto alla capienza

«Con circa 200 detenuti in più rispetto alla capienza, il carcere di Pagliarelli di Palermo soffre oltre che del sovraffollamento della popolazione carceraria anche di una mancanza di almeno ottanta agenti di polizia penitenziaria. Ed è solo grazie alla sensibilità e professionalità di chi opera all’interno del penitenziario se finora la situazione non è degenerata registrando solo isolati episodi di protesta comunque non violenti», così Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera, al termine della visita nel carcere di Palermo.«Ciò che preoccupa maggiormente – prosegue – è la concentrazione a Palermo dei detenuti cosiddetti ‘protettì, quelli cioè reclusi ad esempio per reati di natura sessuale o con problemi psichiatrici, che ad oggi sono circa 200 su un totale di 1.360. Si tratta di persone che necessitano di un’attenzione maggiore non solo dal punto di vista detentivo ma anche medico. E a Pagliarelli si lamenta la mancanza di ben 11 medici sui 27 previsti».«Pur essendo una struttura relativamente nuova – continua – il Pagliarelli necessita interventi strutturali per rendere la detenzione più umana. Un esempio sono le docce nelle celle, rispetto a quelle comuni, che già sono state installate in alcune sezioni. Ciò che conforta è la constatazione che le attività educative e formative, per i detenuti di entrambi i sessi, siano seguite con un tasso elevato di partecipazione e soprattutto conclusione del percorso».

