Sparatoria Monreale: un minuto silenzio in consiglio comunale e fiori sul luogo della strage

Commemorazione

"Momento di unione e riflessione per comunità colpita da lutto"

La seduta del consiglio comunale di Monreale oggi è iniziata con un minuto di silenzio in segno di cordoglio per le tre persone che hanno perso la vita e per le loro famiglie. “Il minuto di silenzio – spiega l’amministrazione comunale di Monreale – ha rappresentato un momento di unione e riflessione per l’amministrazione comunale e per la comunità di Monreale, ancora profondamente colpita da questo lutto. Nel corso della seduta, sono state discusse e proposte concrete iniziative di sostegno per le famiglie delle vittime e per l’intera cittadinanza”.

E istituzioni e cittadini si sono ritrovati davanti al luogo della strage per rendere omaggio ai tre giovani uccisi sabato notte, Andrea Miceli, Massimo Pirozzo, Salvo Turdo. Il sindaco Alberto Arcidiacono e il presidente del Consiglio Comunale, Marco Intravaia, la Giunta e i Consiglieri comunali hanno deposto un cuscino di fiori e partecipato ad un momento di preghiera, guidato dall’arciprete della cattedrale Nicola Gaglio. Dopodiché si è svolto un Consiglio comunale straordinario, durante il quale il presidente ha chiesto di osservare un minuto di silenzio in ricordo delle giovani vittime.