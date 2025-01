Sprofonda in una buca coperta dalla neve sulle Madonie: soccorsa nella notte

Cnsas

La donna, una trentaduenne di Palermo, faceva parte di una comitiva che aveva raggiunto la cima della montagna (1979 metri di altitudine)

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono stati impegnati durante la notte sulle Madonie per recuperare un’escursionista che si era infortunata lungo il sentiero sotto pizzo Carbonara. La donna, una trentaduenne di Palermo, faceva parte di una comitiva che aveva raggiunto la cima della montagna (1979 metri di altitudine) ma durante la discesa, nella zona di pizzo Scalonazzo, era sprofondata in una buca coperta dalla neve procurandosi una sospetta distorsione al ginocchio e non era stata più in grado di proseguire. Preoccupati per l’arrivo del buio e per le temperature sempre più rigide, i suoi compagni avevano lanciato l’allarme chiamando il Numero Unico di Emergenza 112. La centrale del 118, trattandosi del recupero di un ferito in ambiente impervio innevato, ha chiesto l’intervento del Soccorso Alpino.