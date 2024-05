«Stop guerra a Gaza», gli studenti occupano la Facoltà di Lettere a Palermo

LA PROTESTA

Una cinquantina di studenti ha occupato a Palermo l’edificio 12 dell’Università, in viale delle Scienze

Una cinquantina di studenti ha occupato a Palermo l’edificio 12 dell’Università, in viale delle Scienze, sede della facoltà di Lettere e Filosofia prima che intervenisse la riforma dell’Ateneo. Lo rendono noto gli studenti del dipartimento di Scienze umanistiche, che nel corso di un’assemblea pomeridiana hanno deciso l’iniziativa per protestare contro quello che definiscono «uno scontro a senso unico nella Striscia di Gaza», «a sostegno del popolo palestinese e per chiedere l’immediato cessate il fuoco».