Strage Chinnici, 42 anni fa la bomba che fece saltare l’inventore del pool antimafia

la commemorazione

L'attentato costò la vita al magistrato, ai due uomini della corta e al portiere dello stabile

Era il 29 luglio 1983 quando una Fiat 126 carica di tritolo esplose davanti al civico 59 di via Pipitone Federico, uccidendo il giudice Rocco Chinnici, ideatore del pool antimafia, gli uomini della sua scorta – il maresciallo dei carabinieri Mario Trapassi e l’appuntato Salvatore Bartolotta – e il portiere dello stabile Stefano Li Sacchi.

A 42 anni di distanza, sono numerose le iniziative che rendono omaggio alle vittime innocenti di quella strage mafiosa. Caterina Chinnici, europarlamentare e figlia del magistrato, ha detto: «Sono passati 42 anni da quella strage, ma il dolore non si cancella. Mio padre non è stato solo un magistrato rigoroso e coraggioso, ma un uomo che ha scelto, con consapevolezza, di mettere la propria vita al servizio della giustizia, delle Istituzioni e della democrazia. Con la creazione del Pool antimafia ha tracciato un nuovo percorso nella lotta alla criminalità organizzata, offrendo all’Italia un modello d’azione che avrebbe cambiato per sempre la storia del contrasto a Cosa Nostra. Ogni giorno porto avanti con orgoglio i suoi ideali, guidata dall’esempio più alto di servizio alla comunità che mi ha trasmesso».