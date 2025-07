Strage di Ciaculli, il ricordo della presidente dell’Antimafia Colosimo sui social

Commemorazione

Persero la vita il tenente dei carabinieri Mario Malausa, il maresciallo di pubblica sicurezza Silvio Corrao, il maresciallo dei carabinieri Calogero Vaccaro, gli appuntati Eugenio Altomare e Marino Fardelli, il maresciallo dell’Esercito Pasquale Nuccio e il soldato Giorgio Ciacci

“Il 30 giugno del 1963, nella località di Ciaculli vicino Palermo, in uno dei più efferati attentati commessi da Cosa Nostra, persero la vita il tenente dei carabinieri Mario Malausa, il maresciallo di pubblica sicurezza Silvio Corrao, il maresciallo dei carabinieri Calogero Vaccaro, gli appuntati Eugenio Altomare e Marino Fardelli, il maresciallo dell’Esercito Pasquale Nuccio e il soldato Giorgio Ciacci”. Lo scrive, su ‘X’, la presidente della Commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo aggiungendo che “oggi, in questa particolare giornata dove si celebra il ricordo di valorosi uomini dello Stato, il mio pensiero più profondo va a loro; e a tutti quelli che combattono la mafia in silenzio e con spirito di abnegazione”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA