Strage di Monreale, il commovente post della fidanzata del ragazzo ucciso: «Stringi la mia mano nella tua e non lasciarla»

IL MESSAGGIO

Poco prima di essere assassinato, Andrea Miceli, aveva messo in salvo la ragazza accompagnandola in macchina

“Stringi la mia mano nella tua e non lasciarla. Tienila stretta anche se sei lontano da me”. E’ il messaggio commovente che Roberta, la fidanzata di Andrea Miceli, uno dei tre giovani uccisi sabato notte a Monreale (Palermo), ha pubblicato su Tik Tok con un breve video in cui è insieme con il fidanzato.

Centinaia i messaggi di cordoglio per la giovane. Poco prima di essere ucciso, Andrea Miceli, ha accompagnato la ragazza in macchina e le ha detto di non uscire. Poi ha raggiunto il cugino Salvo Turdo (erano figli di due sorelle) e i due sono stati uccisi a colpi di pistola.

