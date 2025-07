Strage di via D’Amelio, anche la destra di Alemanno ricorda «il martirio del giudice Paolo Borsellino»

LA COMMEMORAZIONE

Una messa, alle 18, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, a San Lorenzo, nel 33esimo anno dall'assassinio

Il Movimento Indipendenza fondato da Gianni Alemanno, l’associazione “Fermare La guerra” e il movimento “Identità siciliana”, «ribadiranno il loro impegno contro tutte le mafie, ricordando con la forza dirompente della preghiera, il martirio del giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta, sabato 19 giugno alle 18, a Palermo, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, in via della Ferrovia a San Lorenzo». Lo comunicano con una nota i movimenti di di destra. Nella locandina annunciano che la celebrazione della messa sarà affidata a padre Domenico Spatola (ma fanno riferimento al 27esimo anniversario dall’assassinio, anche se di anni ne sono passati 33 dal 19 luglio 1992).