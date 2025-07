Strage di via D’Amelio, Galvagno: «La memoria va sempre alimentata»

Il ricordo

Le parole del presidente dell'Assemblea regionale siciliana

«La triste stagione delle stragi ha certamente rappresentato il momento più complesso della nostra storia contemporanea, una sensazione di vuoto che tuttavia, con non poca fatica, siamo riusciti a colmare grazie all’azione congiunta di ogni siciliano che si è riconosciuto nelle parole, quindi nell’eredità, di uomini come Paolo Borsellino». Lo dice il presidente dell’assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno.«La sua memoria, come quella di Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina e di Emanuela Loi – prima agente di Polizia a cadere in servizio – va costantemente alimentata tramandandone sempre il ricordo», ha aggiunto.

