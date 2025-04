Studentessa spagnola violentata a Palermo mentre tornava a casa: arrestato il bruto

il caso

L'uomo è di nazionalità tunisina. La vittima ha 22 anni

I carabinieri della stazione di Piazza Marina, dopo una tempestiva attività di indagine, hanno arrestato un 20enne tunisino, già noto alle forze di polizia, accusato di violenza sessuale e di furto ai danni di una 22enne spagnola, domiciliata in Italia per motivi di studio.

La sera del 26 aprile, mentre percorreva via Roma per fare rientro presso la sua abitazione, la studentessa è stata dapprima seguita e, poi aggredita dall’indagato, il quale approfittando di un tratto di strada non illuminato l’ha immobilizzata e l’ha abusata.

La giovane, dopo essere riuscita a divincolarsi dalla presa dell’uomo, è stata soccorsa da un conoscente che ha chiesto aiuto chiamando il Numero Unico di Emergenza 112. Sono intervenuti un’ambulanza e i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo, della Stazione di Palermo Piazza Marina e del Nucleo Operativo della Compagnia di Palermo Piazza Verdi, impegnati nel controllo del territorio.