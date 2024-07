Stupro di gruppo, no del Tribunale ai domiciliari per due dei bruti: «Restino in carcere»

Palermo

Il processo riprende a settembre e la sentenza col rito abbreviato arriverà a metà ottobre

Respinto il ricorso presentato dagli avvocati di Elio Arnao e Christian Maronia, accusati di avere fatto parte del branco che ha partecipato allo stupro di gruppo ai danni di una diciannovenne, avvenuto il 7 luglio dell’anno scorso in un cantiere abbandonato del Foro Italico.

Dopo un anno gli avvocati dei due imputati, Carmelo Adamo e Giuseppe Farina, avevano chiesto la misura cautelare dei domiciliari per i loro assistiti. Il tribunale ha respinto le due richieste. L’avvocato Carla Garofalo, che difende la vittima, si è opposta ritenendo che sussistano anche il pericolo di fuga e la reiterazione.