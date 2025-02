Sub muore durante un’immersione nel mare tra Altavilla Milicia e Trabia: mistero sulle cause

la tragedia

L'allarme è stato dato da un altro sommozzatore che non lo ha visto risalire

Il corpo di un sub di 47 anni è stato recuperato tra Altavilla Milicia e Trabia dai sub dei vigili del fuoco. A fare scattare le ricerche un altro sommozzatore che era con la vittima in mare per un’immersione. L’amico non l’ha visto risalire e ha chiesto aiuto. Sono intervenute le motovedette della Capitaneria e i sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo e portato a riva. Si attende l’arrivo del medico legale per accertare le cause della morte.

