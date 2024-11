Sulla A19 in 10 mesi completati 16 cantieri, 18 quelli in corso

Viabilità

A fare il punto sulla Palermo-Catania sono stati il presidente della Regione Siciliana e commissario straordinario del Piano di manutenzione Renato Schifani e l'ad dell’Anas Aldo Isi durante un incontro a Roma

Nei primi dieci mesi di commissariamento sono sedici i cantieri di manutenzione completati sull’autostrada A19 Palermo-Catania, per un valore di 56 milioni di euro. Ridotti di 13 chilometri i restringimenti ed eliminati i doppi sensi per altri 4 chilometri. Dodici sono, invece, i cantieri avviati, per 134 milioni di euro, e altri otto gli interventi prossimi a partire per altri 232 milioni di euro. A fare il punto sull’autostrada Palermo-Catania sono stati il presidente della Regione Siciliana e commissario straordinario del Piano di manutenzione Renato Schifani e l’ad dell’Anas Aldo Isi durante un incontro a Roma.

Il Piano complessivo prevede 64 interventi per 913 milioni di euro. Attualmente i cantieri in corso sono 18, per un valore di 327 milioni. Tra questi, la Galleria Fortolese in direzione Catania, il viadotto Alfio, la Galleria Favilla, la Galleria Tremonzelli, il viadotto Morello direzione Catania e lo svincolo di Enna.“Il Piano di manutenzione -evidenzia Schifani- è un progetto corposo e strategico, mai realizzato in precedenza con tale portata, che punta a colmare decenni di mancata manutenzione su una delle arterie principali della viabilità siciliana. Stiamo correndo nell’esecuzione dei lavori per rispettare i tempi prefissati e restituire quanto prima ai cittadini una rete stradale adeguata e sicura. Il monitoraggio delle attività prosegue costantemente per assicurare che i cantieri procedano senza ritardi e con il massimo della qualità. Un impegno che rappresenta un segnale concreto di cambiamento e attenzione verso i bisogni del territorio”.