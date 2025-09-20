Suv precipita da un viadotto compiendo un volo di 15 metri: il recupero dei feriti con i vigili del fuoco

lungo la Palermo Agrigento

Ancora da accertare le cause dell'incidente

Un grave incidente stradale si è verificato lungo la statale Palermo-Agrigento, dove un fuoristrada con a bordo una coppia di coniugi è precipitato da un viadotto, in territorio di Misilmeri, compiendo un volo di circa 15 metri. L’impatto è stato violento e ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco del nucleo Saf, specializzati in operazioni di soccorso in ambienti complessi.

I due occupanti del veicolo sono stati estratti dalla vettura e affidati alle cure del personale sanitario del 118, che li ha prontamente trasportati in ospedale. La coppia comunque non è in pericolo di vita, anche se al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul loro stato di salute.

I rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente sono stati effettuati dai carabinieri, che stanno valutando le possibili cause dell’incidente. Nel frattempo, la statale è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per permettere agli operatori dei soccorsi di lavorare in sicurezza e completare le verifiche necessarie.