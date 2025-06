Temperature in salita e a Palermo interi quartieri restano al buio

Blackout

I tecnici dell’Enel sono intervenuti per ripristinare il servizio

Con l’aumento delle temperature tornano i blackout a Palermo. Decine di residenti nel centro sono stati svegliati la scorsa notte dalle sirene degli allarmi degli appartamenti dove si è verificata l’interruzione di energia elettrica. Le zone interessate sono state quelle di Cruillas-La Malfa, una parte di viale Strasburgo, via Marchese di Villabianca, via Sampolo, un tratto di via Libertà nella zona del Don Bosco. Disagi anche nel quartiere Uditore, in via Galilei e alla periferia est del capoluogo, tra Santa Maria di Gesù e Brancaccio. I tecnici dell’Enel sono intervenuti per ripristinare il servizio.

