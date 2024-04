Temperature miti e vento ma gente al mare in Sicilia

Week end

Molte delle spiagge dell'isola sono affollate

Nonostante un leggero vento e temperature non proprio estive il sole e il cielo azzurro hanno spinto la gente ad andare al mare. A Mondello, la spiaggia di Palermo, il mare è uno specchio turchese e centinaia di persone sono in costume a prendere il sole mentre altre si fanno il bagno o girano in canoa. Anche nel golfo di sabbia bianca di San Vito Lo Capo (Trapani) ci sono persone che prendono il sole e già sono apparsi i primi venditori di secchielli e salvagenti che normalmente si vedono da fine maggio. Anche a Selinunte, frazione di Castelvetrano, ci sono persone in spiaggia così come nella baia di Mazzarò, la frazione di Taormina.

