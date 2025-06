Tenta di nascondere i soldi ai creditori, imprenditore nei guai: la Gdf gli sequestra l’opificio

l'inchiesta

Si tratta di un uomo di Altofonte nel Palermitano accusato di bancarotta fraudolenta

I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, su delega della locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro emesso dal Gip del Tribunale di Palermo nei confronti di un imprenditore operante nel settore della vendita di prodotti per l’edilizia, accusato di bancarotta fraudolenta e documentale.

Nei confronti dell’indagato è stata disposta la misura cautelare dell’interdizione dall’attività di impresa per un anno, nonché il sequestro di un complesso aziendale e di un opificio ad Altofonte, per un valore stimato in oltre 300 mila euro. Le indagini, condotte dai finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano del Gruppo di Palermo, avrebbero fatto emergere come l’imprenditore sottoposto a controllo, in un periodo in cui la propria società versava in stato di crisi e ne era stato richiesto il fallimento, si fosse adoperato in una sistematica distrazione dei fondi e beni a favore di un’altra impresa appositamente creata come diretta continuazione della fallita avente analogo oggetto sociale, sede operativa e assets aziendali.

Per fare tutto questo avrebbe distratto, occultato, dissimulato, e distrutto in tutto o in parte i beni della società, e in particolare somme in contanti, immobilizzazioni materiali e depositi cauzionali con lo scopo di sottrarle alle pretese dei creditori e dell’erario.