Tenta di rapinare una rosticceria, poi ci ripensa: «Va bene, arrestatemi»

Palermo

Il colpo tentato in via Maqueda a Palermo. Poi arriva la polizia, ma il malvivente aveva già rinunciato

Ha cercato di rapinare il negozio Ke Palle a Palermo in via Maqueda, nella zona pedonale, tra tanti turisti che stavano pranzando. Ma, fermato dal titolare, Danilo Li Muli, il bandito si è tolto il passamontagna e ha detto di chiamare la polizia e di volere essere arrestato, spiegando che stava attraversando un momento difficile della sua vita. Sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno portato il malvivente in questura.

