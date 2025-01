Tentò di violentare una turista francese al Ballarò: condannato a nove anni di carcere e all’espulsione quando avrà scontato la pena

Palermo

I giudici della corte d’appello di Palermo presieduti da Raffaele Malizia hanno confermato la condanna a 9 anni per Baba Sillah, un gambiano di 48 anni che avrebbe tentato di abusare di una turista francese al mercato di Ballarò a Palermo la sera del 25 maggio del 2022.

L’uomo avrebbe seguito la donna che stava rientrando in casa e poi l’avrebbe strattonata, presa a schiaffi e pugni e dopo averla scaraventata a terra avrebbe tentato di abusarne. La violenza non si è consumata solo per l’arrivo di altre persone, anche loro straniere, in soccorso della vittima che nel processo si è costituita parte civile ed è stata assistita dall’avvocato Matteo La Barbera.