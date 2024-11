Tra blatte e sporcizia, chiuso (e multato di 15 mila euro) un panificio nel Palermitano

il caso

Il controllo dei carabinieri del Nas durante il Ponte di Ognissanti

I Carabinieri del Nas di Palermo hanno ispezionato alcuni panifici della provincia di Palermo che producono specialità locali (in particolare, il prelibato “sfincione bagherese”). Durante le verifiche sono state constatate numerose violazioni amministrative, relative soprattutto alla scorretta attuazione delle procedure di autocontrollo basate sul sistema HACCP, con le rilevanti carenze igienico – sanitarie dei luoghi ispezionati, alla mancanza di tracciabilità delle materie prime utilizzate e all’impropria conservazione di quelli già preparati e pronti per essere venduti nonché allo svolgimento dell’esercizio di vicinato in assenza di specifica autorizzazione e all’ampliamento abusivo degli spazi commerciali.