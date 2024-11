Traffico illecito di rifiuti, il sequestro dei beni arriva cinque anni dopo l’apertura dell’inchiesta

l'indagine

Il provvedimento del Tribunale di Palermo eseguito dai carabinieri forestali

Scoperto dai carabinieri forestali del centro anticrimine natura di Palermo un traffico illecito di rifiuti tra la provincia di Alcamo, il capoluogo regionale dell’isola, siciliano, Borgetto, San Giuseppe Jato, Partinico e Bagheria. Su richiesta della Dda i militari hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti di 16 indagati e di 6 persone giuridiche.

Le indagini, avviate nel febbraio del 2019 e proseguite fino al dicembre 2020, avrebbero fatto emergere la presenza di un’organizzazione che gestiva raccolta, trasporto, gestione, recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non. I rifiuti, tra cui parti anche meccaniche di autoveicoli, batterie al piombo, rottami ferrosi, metalli non ferrosi, imballaggi metallici, apparecchiature elettriche ed elettroniche, sarebbero stati conferiti negli impianti al centro dell’indagine sia da privati che da ditte non autorizzate alla raccolta e al trasporto, senza i formulari di identificazione dei rifiuti e senza alcun tipo di trattamento e venivano miscelati tra loro per poi essere ceduti a titolo oneroso come rifiuti ferrosi non pericolosi.