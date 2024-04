Tragedia a Palermo: anziana muore per un incendio nel suo appartamento

il caso

Il rogo in via Umberto Giordano originato da un corto circuito. Il cadavere trovato dai vigili del fuoco

Una donna di 86 anni, Maria Uliana, è morta folgorata nel suo appartamento in via Umberto Giordano a Palermo. La vittima è morta forse in seguito a un corto circuito dell’impianto elettrico che ha innescato anche un incendio nell’abitazione al primo piano del palazzo. L’anziana è stata trovata senza vita dai vigili del fuoco dopo avere spento il rogo. Oltre ai pompieri sono intervenuti anche i carabinieri, gli agenti di polizia e i sanitari del 118. Sono in corso le operazioni di bonifica e i rilievi per accertare le cause che hanno provocato l’incidente.

