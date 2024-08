Tragedia a Palermo, bimbo di tre anni cade nella piscina di casa e muore annegato

Il dramma

Il piccolo sarebbe uscito di casa mentre i genitori riposavano. Inutili i soccorsi

Un bimbo di tre anni è morto nel pomeriggio in via del Tritone a Palermo. Secondo le prime informazioni il piccolo sarebbe annegato nella piscina di casa. Sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti di polizia che hanno tentato di salvare il bambino.

Quando è successa la tragedia i genitori del bimbo erano in casa e stavano riposando. Il piccolo, che avrebbe compiuto tre anni domani, è uscito da solo in giardino ed è finito nella piscina dove è annegato.Il padre, accortosi dell’assenza del figlio, l’ha cercato ovunque e poi l’ha trovato senza vita nella piscina. Ha chiamato i soccorsi e sono arrivate alcune ambulanze con il medico rianimatore, ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare.