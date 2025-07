Traghetto da Livorno a Palermo bloccato in porto per un allarme bomba: controlli in corso

il caso

Doveva salpare per la Sicilia alle 18,30 ed era già carica di passeggeri e auto

Un allarme bomba – giunto per telefono alla sede romana di Grimaldi per un presunto ordigno segnalato a bordo della nave passeggeri Zeus Palace attraccata a Livorno alle 14.20 – ha fatto scattare il dispositivo di emergenza nel porto toscano mentre la nave era in procinto di ripartire per Palermo, intorno alle 18.30, carica di passeggeri e auto.

La nave, che ha sospeso la partenza, al momento si sta muovendo verso la calata Bengasi per un altro accosto nel porto di Livorno. I controlli sono in corso.