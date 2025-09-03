Tre operai investiti da olio bollente in una officina a Palermo: uno è in condizioni disperate

il caso

L'incidente sul lavoro in via Villagrazia, indaga la polizia

Tre operai sono rimasti feriti in un’officina meccanica a Palermo in via Villagrazia. I lavoratori stavano installando un pistone meccanico in un camion quando è uscito dell’olio ad alta temperatura che ha investito i tre uomini che sono stati portati in ospedale. Uno è ricoverato in gravissime condizioni. Sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti di polizia di Stato e i tecnici dello Spresal dell’Asp per verificare il rispetto delle norme di sicurezza e la regolarità dei contratti di lavoro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA