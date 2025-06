Trovata in mare una bomba a mano della Seconda Guerra Mondiale, evacuata una spiaggia di Capaci

il caso

Si attende l'intervento degli artificieri. La zona interdetta alla navigazione e alla balneazione

E’ stata interdetta la zona di mare nei pressi del lido Tropical a Capaci dove ieri alcuni bagnanti hanno segnalato la presenza in mare di una bomba a mano della seconda guerra mondiale.

Ieri la spiaggia è stata sgomberata ed è stata creata una zona di sicurezza; è stata interdetta la balneazione, la navigazione, la sosta e l’ancoraggio di imbarcazioni. La prefettura di Palermo sta predisponendo le operazioni per il recupero da parte degli artificieri della marina militare. Ieri in spiaggia sono intervenuti i vigili del fuoco, i militari della capitaneria di porto e i carabinieri. La spiaggia era molto affollata e le operazioni di sgombero non sono state semplici.

