Trovato morto in casa, dopo una settimana ci sono due sospettati del delitto

Il caso

Sarebbe stato un omicidio preterintenzionale quello a Palermo di Salvatore Bilello, 37 anni

Per la morte di Salvatore Bilello, 37 anni, trovato la scorsa settimana senza vita in casa, in vicolo Pipitone, a Palermo, ci sarebbero due sospettati di omicidio preterintenzionale. Sul corpo dell’uomo è stata eseguita l’autopsia e sarà disposta un’integrazione per eseguire altri esami tossicologici. Dalle prime indagini della polizia emergerebbe che il giovane alcuni giorni prima di morire sarebbe stato vittima di un’aggressione in casa.

