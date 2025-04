Truffa sanità, ex primario Tutino assolto in Appello

Giudiziaria

Assoluzione anche per Giacomo Sampieri, ex manager dell’azienda ospedaliera Villa Sofia

I giudici della Corte d’Appello di Palermo, ribaltando la sentenza di primo grado, hanno assolto l’ex primario del reparto di Chirurgia maxillo-facciale di Villa Sofia Matteo Tutino e Giacomo Sampieri, ex manager dell’azienda ospedaliera. In primo grado erano stati condannati per truffa aggravata Tutino a 7 anni di reclusione e Sampieri a 4 anni. Gli imputati erano difesi dagli avvocati Massimo Motisi, Cinzia Calafiore e Vincenzo Lo Re.