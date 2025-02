Ucciso in discoteca, i familiari di Aldo Naro scrivono a Mattarella: «Troppe anomalie»

Giustizia

Grazie all'ostinazione dei genitori del giovane medico palermitano, furono riaperte le indagini per omicidio volontario

I familiari di Aldo Naro, il giovane 25enne ucciso durante una rissa scoppiata il 14 febbraio 2015 all’interno della discoteca Goa di Palermo, hanno scritto una lettera al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in cui evidenziano «tante anomalie» nell’inchiesta.

Rosario Naro, Anna Maria Ferrara e Maria Chiara Naro, rispettivamente padre, madre e sorella del giovane, sottolineano: «Abbiamo la percezione che la nostra domanda di giustizia rappresenti un fastidio per alcuni rappresentanti delle istituzioni stesse». I familiari di Naro evidenziano che la storia dell’uccisione del giovane è «costellata da troppe anomalie. Solo grazie alla nostra ostinazione siamo riusciti a fare aprire le indagini per omicidio volontario – scrivono – a carico di tre soggetti, oggi imputati innanzi alla corte d’Assiste di Palermo, in un processo che volge al termine».