Da Ustica a Palermo in 4 ore, Aricò ispeziona aliscafo giunto in ritardo: «Da domani nuova imbarcazione»

Il collegamento

«Mezzo funzionante, ma carico eccessivo»

Su indicazione del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, stamattina al porto di Palermo l’assessore alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, ha effettuato un’ispezione sull’aliscafo che ieri è giunto in ritardo nel capoluogo siciliano dopo essere salpato da Ustica.

«L’imbarcazione della Liberty Lines impiegata per il collegamento funziona regolarmente – ha spiegato Aricò –. Il problema riscontrato nella corsa di ieri è stato dovuto alla presenza a bordo di circa 25 sub con bombole e attrezzature al seguito, situazione che ha determinato un carico eccessivo, impedendo di viaggiare in condizioni normali».