«Vergognose le parole del pentito Mutolo sul giudice del maxiprocesso»: polemica dopo l’intervista nel podcast di Fedez

IL CASO

«Alfonso Giordano uomo di straordinario coraggio e senso delle istituzioni», afferma Fabio Giambrone, co-portavoce siciliano di Europa Verde

«Trovo vergognose le parole pronunciate dal collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo sul presidente Alfonso Giordano, un uomo con straordinario coraggio e senso delle istituzioni. Non dobbiamo dimenticare che quando era difficilissimo trovare un magistrato disposto a presiedere il più importante processo a Cosa nostra, Giordano non si sottrasse e con dedizione e competenza portò a termine un compito considerato, a buona ragione, gravoso e pericoloso».

Lo dice Fabio Giambrone, co-portavoce siciliano di Europa Verde, dopo le parole del collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo nel podcast condotto da Fedez. Mutolo aveva detto che la situazione nel maxiprocesso alla mafia di Palermo era inizialmente «tranquilla» a causa della presenza di un presidente «che veniva dal civile e non capiva niente».