Vertenza Almaviva, Tamajo: «Il tavolo di trattativa rimanga aperto per i lavoratori»

la vertenza

Centinaia di persone hanno perso il lavoro lo scorso 1 agosto

Mantenere aperto il tavolo di crisi sulla vertenza Almaviva. Lo chiede l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, d’intesa con il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, con una nota ufficiale indirizzata ai ministri delle Imprese e del Lavoro, nonché agli assessori regionali al Lavoro e alla Salute, e ai dipartimenti interessati.

«L’interruzione del confronto – afferma Tamajo – metterebbe a rischio i progressi sinora raggiunti e interromperebbe un percorso di dialogo e di ricerca di soluzioni condivise per l’occupabilità di questi lavoratori, che finora ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per tutte le parti coinvolte».Al centro della vertenza i dipendenti di Almaviva Contact che hanno perso il lavoro dall’1 agosto a causa delle procedure di licenziamento collettivo da parte dell’azienda, avviate in seguito al mancato accordo sindacale dello scorso 28 luglio.