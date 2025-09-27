Viabilità difficile per il maltempo nel Palermitano e nel Trapanese

In Sicilia

A causa della presenza di detriti sul piano viabile, momentaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 113 “Settentrionale Sicula”, dal km 275,500 al km 275,900, all’altezza di Isola delle Femmine (Palermo).

Il traffico è deviato sulla viabilità comunale.

Sono presenti le squadre Anas e le forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.