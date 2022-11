Spacciavano crack e cocaina a Ballarò, tre arresti a Palermo

I carabinieri hanno arrestato a Palermo tre giovani sorpresi a cedere crack e cocaina nei quartieri Brancaccio e Zen 2. Il gip ha convalidato gli arresti e applicato a due la misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre il terzo uomo è stato rimesso in libertà. Nel corso dei controlli sono stati segnalati 13 assuntori di droga alla prefettura. Nei giorni scorsi c'è stato a Palermo un corteo di protesta contro la diffusione della vendita del crack in città soprattutto in alcune zone come il mercato storico di Ballarò.



